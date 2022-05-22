Украинские дзюдоисты принесли Украине три медали в первый день Кубка Европы

В субботу, 21 мая, в испанской Малаге стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.
В первый соревновательный день сборная Украины записала в свой актив сразу три награды.
Об этом сообщает пресс- служба Федерации дзюдо Украины.
Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Антон Шугаев, одолев соперника из Германии. В апреле дзюдоист выиграл Кубок Европы в Познани.
Еще два украинца Назар Висков (до 60 кг) и Владислав Казимиров (до 73 кг) получили бронзовые награды.
Сегодня, 22 мая, состоятся заключительные соревнования Кубка Европы среди юниоров и кадетов, где украинская сборная будет представлена юниорами в категориях до 81 кг Владиславом Колобовым и Всеволодом Климовым и более 100 кг - Алексеем Галакой, а также двумя юниорками Анной Телегиной (до 52 кг) и Снижаной Плиш (до 57 кг).
Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду Открытого чемпионата Испании в дебютной дисциплине.
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