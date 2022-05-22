Украинские дзюдоисты принесли Украине три медали в первый день Кубка Европы

Украинские дзюдоисты принесли Украине три медали в первый день Кубка Европы

В субботу, 21 мая, в испанской Малаге стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

В первый соревновательный день сборная Украины записала в свой актив сразу три награды.

Об этом сообщает пресс- служба Федерации дзюдо Украины.

Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Антон Шугаев, одолев соперника из Германии. В апреле дзюдоист выиграл Кубок Европы в Познани.

Еще два украинца Назар Висков (до 60 кг) и Владислав Казимиров (до 73 кг) получили бронзовые награды.

Сегодня, 22 мая, состоятся заключительные соревнования Кубка Европы среди юниоров и кадетов, где украинская сборная будет представлена юниорами в категориях до 81 кг Владиславом Колобовым и Всеволодом Климовым и более 100 кг - Алексеем Галакой, а также двумя юниорками Анной Телегиной (до 52 кг) и Снижаной Плиш (до 57 кг).

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду Открытого чемпионата Испании в дебютной дисциплине.

Читайте также:

Бех-Романчук завоевала для Украины "серебро" Бриллиантовой лиги в прыжках в длину

Украинские легкоатлетки разделили пьедестал почета на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме

Сборная Украины по гребле завоевала три медали на этапе Кубка мира в Чехии