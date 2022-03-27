Украинские дзюдоисты выиграли две медали на этапе юниорского Кубка Европы в Афинах

Украинские дзюдоисты выиграли две медали на этапе юниорского Кубка Европы в Афинах

"Золото" завоевала 18-летняя Елизавета Литвиненко.

Сборная Украины по дзюдо завоевала две медали на этапе юниорского Кубка Европы в Афинах.

Чемпионкой юниорского Кубка Европы стала Елизавета Литвиненко. 18-летняя украинка добыла в борьбе "золотом" в весовой категории до 78 килограммов.

В стартовом раунде Литвиненко победила представительницу Турции Хавву Нур Топоглу. В полуфинале Елизавета оказалась сильнее Жанета Михайлиды из Кипра. В финале украинка победила Юну Долгилевич из Латвии.

Обладателем серебряной медали Кубка Европы в Афинах стал Станислав Корчемлюк. В решающем поединке в весовой категории до 81 кг украинец уступил Магерраму Имамвердиеву из Азербайджана.

Напомним, что украинский боксер сверхтяжелого веса Александр Захожий победил Евгениоса Лазаридиса из Греции нокаутом в первом раунде.

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