Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на юниорском чемпионате Европы-2022

Сборная Украины по дзюдо с четырьмя наградами в своем активе завершила выступления на континентальном первенстве среди юниоров в Чехии.
Украинская команда завоевала по одному "золоту" и "серебру", а также две "бронзы".
Единственную золотую награду нашей сборной принесла Елизавета Литвиненко в весовой категории до 78 кг. В финале она одолела нидерландку Яэль ван Гимст. Для Литвиненко это дебютное "золото" на ЧЕ. Еще одну медаль в этом же весе для Украины выиграла Юлия Курченко.
Мужская сборная Украины на юношеском Евро по дзюдо также взяла две награды. Иван Кутенков завоевал "серебро" в весе до 90 кг. В финале украинец уступил азербайджанцу Угару Талибову.
Еще одну медаль среди мужчин завоевал Назар Висков, который стал бронзовым призером в самой легкой категории - до 60 кг.
Таким образом, с 4 наградами в своей копилке "сине-желтые" вместе с Нидерландами разделили седьмое место в общекомандном медальном зачете.
Отметим, что украинцы в третий раз подряд завершили юниорский чемпионат Европы по дзюдо с четырьмя медалями. В прошлом году наша команда выиграла одно "золото" и три "бронзы", а в 2020 году завоевала три "серебра" и одну "бронзу".
Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по баскетболу выиграла международный турнир в Венгрии.
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