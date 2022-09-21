Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на юниорском чемпионате Европы-2022

Сборная Украины по дзюдо с четырьмя наградами в своем активе завершила выступления на континентальном первенстве среди юниоров в Чехии.

Украинская команда завоевала по одному "золоту" и "серебру", а также две "бронзы".

Единственную золотую награду нашей сборной принесла Елизавета Литвиненко в весовой категории до 78 кг. В финале она одолела нидерландку Яэль ван Гимст. Для Литвиненко это дебютное "золото" на ЧЕ. Еще одну медаль в этом же весе для Украины выиграла Юлия Курченко.

Мужская сборная Украины на юношеском Евро по дзюдо также взяла две награды. Иван Кутенков завоевал "серебро" в весе до 90 кг. В финале украинец уступил азербайджанцу Угару Талибову.

Еще одну медаль среди мужчин завоевал Назар Висков, который стал бронзовым призером в самой легкой категории - до 60 кг.

Таким образом, с 4 наградами в своей копилке "сине-желтые" вместе с Нидерландами разделили седьмое место в общекомандном медальном зачете.

Отметим, что украинцы в третий раз подряд завершили юниорский чемпионат Европы по дзюдо с четырьмя медалями. В прошлом году наша команда выиграла одно "золото" и три "бронзы", а в 2020 году завоевала три "серебра" и одну "бронзу".

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по баскетболу выиграла международный турнир в Венгрии.

Читайте также:

"Лыжет задницу Путину": легенда "Динамо" жестко раскритиковал Орбана за пророссийскую позицию

Украинского теннисиста дисквалифицировали на длительный срок из-за допинга

Переводчик рассмешил Ярмоленко на пресс-конференции, спутав его с Шевченко: видео курьеза