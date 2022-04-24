Украинские дзюдоисты завоевали два "золота" на этапе Кубка Европы

В субботу, 23 апреля, дзюдоисты сборной Украины выиграли золотые награды на этапе юниорского Кубка Европы, который проходит в польском Познани.
В категории до 73 кг победил киевлянин Антон Шугалеев, выиграв суммарно 6 поединков. В финале против грузина Кот Капанадзе, имея преимущество в счете, на последней минуте поединка наш спортсмен провел еще один результативный прием, тем самым одержав досрочную победу.
Отметим, что для нашего 19-летнего спортсмена это первая награда по континентальным Кубкам.
Второе "золото" соревновательного дня в копилку сборной Украины принесла Диана Семченко в весовой категории свыше 78 килограммов
Будучи одной из четырех участниц турнирной сетки, украинка выиграла все три поединка, не залив никакого шанса соперницам из Польши, Италии и своей соотечественнице из Украины Екатерине Семенченко.
Для Семченко это уже второе "золото" из международных турниров за апрель. В начале месяца спортсменка одержала победу на кадетском Кубке Европы в Теплице.
Читайте также:
Украинские гандболистки уступили чемпионкам Олимпиады-2020 в матче квалификации ЧЕ
Украина одержала победу над Норвегией в благотворительном шахматном матче
Легенда украинского хоккея продает уникальное джерси, чтобы помочь ВСУ