Украинские дзюдоисты завоевали две медали в стартовый день Кубка Европы

В итальянском муниципалитете Риччоне начался Кубок Европы по дзюдо, на котором украинцы завоевали две награды.

Украинские дзюдоисты завоевали две бронзовые награды в первый соревновательный день Кубка Европы в итальянском Риччоне.

В весовой категории до 60 кг Дильшот Халматов стал первым в группе, но в полуфинале на Golden Score проиграл азербайджанцу Ровшану Алиеву. В дуэли за бронзовую награду он одолел еще одного представителя Азербайджана Назира Талибова.

Еще одну бронзовую награду для нашей сборной завоевал Артем Хомула (до 73 кг). В четвертьфинале он уступил французу Луке Отмане, будущему победителю соревнований. В отрадной схватке наш спортсмен победил итальянца Эдоардо Мелла, поэтому в матче за третье место должен был встретиться с земляком Богданом Ядовым.

Тренерским штабом было принято решение, что на стычку за бронзовую награду Богдан выходить не будет, ведь турнир в Риччоне, прежде всего, рассматривается как контрольный старт и возможность проверить себя с иностранными соперниками перед чемпионатом мира. Соответственно, обладателем бронзовой награды стал Артем Хомула.

Напомним, что Украина во второй раз выиграла медальный зачет чемпионата Европы по парадзюдо.

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