Украинские дзюдоисты завоевали шесть наград на кадетском Кубке Европы

Украинские дзюдоисты завоевали шесть наград на кадетском Кубке Европы

В активе сборной Украины теперь две золотые, две серебряные и три бронзовые медали

Сборная Украины по дзюдо завоевала шесть медалей на этапе Кубка Европы среди кадетов, который проходит в чешском Теплице.

Диана Семченко завоевала золото в весовой категории более 70 килограммов, а Игорь Цуркан – в весе до 81 кг.

Кристиан Хохлов (более 90 кг) и Никита Юданов (до 90 кг) выиграли серебряные медали, Алексей Болдырев (до 90 кг) и Юлия Кузьменко (до 63 кг) – бронзовые.

Вчера "бронзу" завоевал Назар Висков (до 60 кг). Теперь в активе украинской сборной семь медалей.

Напомним, что сборная Украины по фехтованию удачно выступает на проходящем в Дубае чемпионате мира среди юниоров и кадетов.

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