Украинские дзюдоисты завоевали восемь наград на кадетском Кубке Европы

Сборная Украины по дзюдо удачно выступила на этапе Кубка Европы среди кадетов, состоявшемся в румынском Бухаресте.

Украинские дзюдоисты завершили выступления с восемью медалями, среди которых два "золота", одно "серебро", и пять бронзовых наград

В первый соревновательный день сразу 5 спортсменкам удалось подняться на пьедестал почета.

В категории до 44 кг три украинских девушки пробились в полуфинал, где между собой и разыграли награды. В итоге Маргарита Мирошниченко завоевала "золото", одержав в финале победу над Анастасией Суперсон. А уступившая соотечественнице в полуфинале Мария Бегунова в поединке за "бронзу" одолела румынку Балан.

Еще две бронзовые награды украинки завоевали в категории 48 кг. Юлия Штефаняк и Мелания Водянна уверенно пробились в полуфинал, где, к сожалению, уступили своим соперницам. Впрочем, в поединках за бронзу обе победили.

Во второй соревновательный день на высшую ступеньку пьедестала поднялся Игорь Цуркан. В категории до 81 кг наш спортсмен снова не оставил шансов соперникам, одержав четыре очень уверенные победы над соперниками Молдовы, Эстонии и Турции, а в финале одолев представителя Армении.

В категории до 90 кг на "бронзу" завоевал киевлянин Никита Юданов. После двух побед в предыдущих раундах, в полуфинале наш дзюдоист уступил будущему чемпиону по Сербии Милану Булаю, после чего в поединке за "бронзу" одолел еще одного серба Стефана Симича.

Еще одну бронзовую награду завоевала Юлия Кузьменко в весовой категории до 63 кг. Уверенно пробившись в полуфинал, наша дзюдоистка уступила сопернице из Греции, после чего в схватке за бронзу взяла верх над спортсменкой из Турции.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 4-е место.

Напомним, что в шестой день Дефлимпиады-2021 сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 6 наградами.

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