Украинские фанаты достойно ответили Фьюри: боксер жестко затроллил сборную Украины за поражение Англии на Евро-2020

Украинские фанаты достойно ответили Фьюри: боксер жестко затроллил сборную Украины за поражение Англии на Евро-2020

Реакция болельщиков - великолепна.

Украинские фанаты достойно ответили чемпиону мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, который жестко затроллил сборную Украины за разгромное поражение со счетом 0:4 национальной команде Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020.

"Не видел такого избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года", - написал боксер в социальных сетях, намекнув тем самым на свою победу над украинцем Владимиром Кличко.

Но фанаты "сине-желтых" припомнили Фьюри яркие победы своих соотечественников над британцами.

"Люк Кэмпбелл и Тони Белью: "Все так братан, все так", "Виталий Кличко - Херби Хайд, Виталий Кличко - Дерек Чисора, Владимир Кличко - Дэвид Хэй...", "Ломаченко Кэмпбелл? Сенченко Хаттон?" - писали украинские болельщики.

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко (2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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