Украинские фехтовальщицы завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Эстонии

Женская сборная Украины завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию, который состоялся в эстонском Таллинне.

"Сине-желтые" поднялись на пьедестал в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Нашу команду Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлия Свистиль.

Подопечные Богдана Никишина на пути в финал победили Австрию (43:42), Швейцарию (45:39), а также действующих чемпионок мира из Республики Корея (45:39) и бронзовых призерок планетарного первенства-2022 из Польши (44:37).

В финале украинская сборная дала бой Италии, но потерпела поражение со счетом 28:33.

Отметим, что для всех украинских шпажисток, кроме Пантелеевой, это дебютная награда Кубка мира в карьере.

Напомним, в июне этого года украинская шпажистка Власть Харькова завоевала "золото" чемпионата Европы-2022 по фехтованию.

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