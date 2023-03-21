Украинские фехтовальщики будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов

Соответствующее решение может помешать нашим фехтовальщикам отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Украинские фехтовальщики будут бойкотировать соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Такое решение принял Президиум федерации фехтования Украины, сообщает официальный сайт организации.

"Главным вопросом в повестке дня было участие национальной сборной команды Украины в соревнованиях FIE, к которым со второй половины апреля возможно будут допущены российские и белорусские спортсмены.

Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран", – говорится в сообщении.

Президиум также принял решение создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которых будет предпринята попытка вернуть российских и белорусских спортсменов.

Кроме того, были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) от 10 марта 2023 года о возвращении представителей РФ и Беларуси к международным соревнованиям под эгидой FIE.

Отметим, что позиция федерации фехтования Украины фактически означает, что наши спортсмены пропустят главные турниры сезона – чемпионаты Европы и мира и не смогут набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Напомним, в начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года.

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