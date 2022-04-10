Украинские фехтовальщики вошли в топ-10 медального зачета чемпионата мира

Сборная Украины завершила выступление с серебряной и двумя бронзовыми медалями.

В Дубае завершился чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров. По итогам турнира сборная Украины завоевала "серебро" и две "бронзы" и по количеству наград заняла 7-е место в медальном зачете.

Украинцы разделили место с командами Израиля, Египта, Великобритании и Республики Корея.

Серебряным призером в индивидуальных соревнованиях шпажисток стала львовянка Анна Максименко, бронзовыми – киевляне Екатерина Буденко (рапира) и Максим Перчук (шпага).

В командных соревнованиях украинские рапиристки стали четвертыми, шпажисты – пятыми.

Зачет чемпионата мира выиграла сборная США, в активе которой 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград.

Напомним, что сборная Украины по дзюдо завоевала шесть медалей на этапе Кубка Европы среди кадетов, который длится в чешском Теплице.

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