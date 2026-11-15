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Украинские фехтовальщицы победили россиянок и завоевали медаль Кубка мира
Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "бронзу" Кубка мира в Китае.
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали Кубка мира, который состоялся в Китае.
Украинскую команду представляли Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и Яна Шемякина.
На пути к наградам украинки победили Польшу (45:36) и Южную Корею (45:36), после чего в полуфинале потерпели поражение от Венгрии (33:41).
В бронзовом финале сборная Украины оказалась сильнее россиянок (39:32).
Это первая командная награда для украинских шпажисток на Кубке мира за два года — с серебра Ванкувера-2024, где в составе "сине-желтых" фехтовали Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Елена Кривицкая и Анна Максименко.
Ранее сообщалось, что Украина завершила юношескую Олимпиаду-2026 в Африке с девятью медалями.