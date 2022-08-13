Украинские фигуристы, поразившие мир эмоциональным выступлением после трех недель под обстрелами, завершили карьеру

Лидеры сборной Украины по фигурному катанию Александра Назарова и Максим Никитин решили завершить карьеру. Последним их выступлением стал эмоциональный танец на чемпионате мира-2022, состоявшемся через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинская пара фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин решили официально завершить свою карьеру.

Об этом фигуристы сообщили на своих страницах в Instagram.

"Максим и я работали в паре почти 20 лет. Это были прекрасные времена. Много было веселых моментов, много раз было тяжело и даже больно. Но все эти 20 лет – все равно самые лучшие. Мы всегда выступали, прежде всего, для зрителя".

Нам всегда хотелось показать вам новые элементы, мы всегда старались сделать наши приложения веселыми и интересными. Очень благодарны всем, кто был с нами на этом длинном пути. И благодарю всех, кто нас поддерживал и помогал. За столь долгое время таких людей было очень много.

И благодарю всех-всех болельщиков. Без вас мы бы ничего не смогли. Мы решили окончить нашу спортивную карьеру. Но мы не хотим заканчивать с фигурным катанием. Мы очень хотим продолжать работать и радовать вас, но уже не как спортсмены», – написала Назарова.

Пара просуществовала почти 20 лет и на протяжении всей карьеры тренировалась под руководством Галины Чуриловой, в частности, сотрудничали с ней и в периоды тренировки за рубежом.

В 2015-м получили для Украины первую за 15 лет медаль юниорского чемпионата мира, став бронзовыми призерами. Они являются первыми и пока единственными украинскими призерами юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в личных дисциплинах. Дуэт получил "серебро" в 2012 году.

Кроме того, пара повторила рекорд Ирины Романовой и Игоря Ярошенко по количеству титулов чемпионов Украины по танцам на льду. На их счету – шесть золотых медалей (2014/15, 2016/17, 2017/18, 2019/20 – 2021/22).

Назарова и Никитин дважды участвовали в Олимпийских играх (2018, 2022). На Олимпиаде-2022 в Пекине вышли в финал (произвольной программы) и заняли 20 место.

На уровне взрослых чемпионатов мира их самый высокий результат в карьере – 15 место (2017, 2018), а на чемпионатах Европы – 9 (2017).

Последним турниром для Назаровой и Никитина был ЧМ-2022 в Монпелье, который состоялся месяц спустя после полномасштабного вторжения России в Украину. Украинцы выступили в ритмическом танце и заняли 16 строчку, хотя делали это без подготовки, соревновательного костюма и даже тренера. Видео выступления покорило сердца многих.

Напомним, что одна из лидер сборной Украины по спортивной гимнастике завершила карьеру в 21-летнем возрасте.

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