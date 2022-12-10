Украинские фристайлисты стартовали на Кубке Европы с двумя медалями

В пятницу, 10 декабря, в финской Руке стартовал первый этап Кубка Европы по лыжной акробатике. Сразу два украинских фристайлиста сошли на пьедестал почета в первый день соревнований.

24-летний Александр Окипнюк завоевал "золото", выполнив тройное сальто с четырьмя винтами "винт — два винта — винт" и установив при этом новый личный рекорд по сумме баллов — 125,22.

18-летний Максим Кузнецов завоевал "бронзу" благодаря тройному сальто с двумя винтами — "лей-фул-фул", за которое он получил от судей оценку 103,74.

В топ-10 также пробились Владимир Кушнир и Захар Максимчук – седьмая и восьмая ступень соответственно. Второй этап Кубка Европы состоится 17-19 марта в австрийском Гайссау-Гинтерсе.

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