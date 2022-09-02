Украинские футболистки завоевали путевку на Всемирные пляжные игры-2023

Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на Всемирные пляжные игры-2023. Соревнования пройдут в августе следующего года на Бали.

Женская сборная Украины по пляжному футболу победила Швецию в третьем матче отбора на Всемирные пляжные игры-2023 – 5:2 .

На 6-й минуте Снежана Воловенко открыла счет, а уже через пять минут Юлия Дехтяр удвоила преимущество Украины.

Во втором периоде Кайса сократила отставание, однако впоследствии Дехтярь отличилась дублем, а Мирослава Выпасняк довела счет до разгромного.

В последней 12-минутке Анастасия Клипаченко забила пятый мяч "сине-желтых". В конце матча Тува забила второй гол шведской сборной.

Отметим, что в стартовом поединке "сине-желтые" уступили сборной Швейцарии (3:5), а во втором сенсационно победили команду Испании (2:1).

Украинки набрали шесть очков и вышли в полуфинал квалификационного турнира, что гарантирует выход на главный турнир Всемирных пляжных игр, которые состоятся с 6 по 12 августа 2023 года на Бали в Индонезии.

Напомним, что игрок сборной Украины по пляжному футболу забил безумный мяч в поединке Евролиги.

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