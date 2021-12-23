Украинские футболисты не перестают разрывать Европу: Малиновский вошел в команду недели Серии А

Украинские футболисты не перестают разрывать Европу: Малиновский вошел в команду недели Серии А

Руслан был лучшим в составе своего клуба в поединке против команды Андрея Шевченко.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную 19-го тура итальянской Серии А по версии портала SofaScore.

28-летний украинец вышел в стартовом составе "бергамасков" на матч против "Дженоа" Андрея Шевченко и провел на поле 65 минут. За это время Руслан результативными действиями не отметился, однако был лучшим игроком своей команды и с высокой оценкой 7,7 включен в символическую сборную тура.

sofascore.com

Отметим, что в противостоянии команд Шевченко и Малиновского не был выявлен победитель (0:0). Экс-наставник сборной Украины завоевал второе очко во главе "грифонов" в Серии А.

Что касается Малиновского, то в нынешнем сезоне на его счету 17 матчей за клуб из Бергамо в итальянском чемпионате, 4 гола и одна результативная передача.

Добавим, что последние туры в европейских лигах украинцы провели очень успешно. Роман Яремчук попал в команду недели в Чемпионате Португалии, Роман Безус - в Бельгии, а Александр Зинченко - в английской Премьер-лиге.

После 19 туров "Аталанта" идет четвертой в таблице Серии А, набрав 38 баллов.

В следующем, 20-м туре Серии А, команда Малиновского примет "Торино". Игра состоится 6 января после короткой зимней паузы в чемпионате.

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