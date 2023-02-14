Украинские футболисты побили игроков российского клуба в Турции – СМИ

Драка произошла в одной из гостиниц.

В понедельник, 13 февраля, в турецкой гостинице Royal Seginus произошла массовая драка с участием футболистов закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника".

Детали инцидента сообщает Telegram-канал БОМБАРДИР.

По информации источника, во время поселения "Минай" поставил организаторам условие, чтобы в гостинице не было ни одной российской команды. Однако после землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами, потому "Шинник" заселили именно туда, куда приехал базироваться украинский клуб.

Утверждается, что к конфликту привела бытовая ситуация. Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который в состоянии алкогольного опьянения хамил персонал гостиницы. Гражданин страны-агрессора не стал извиняться, после чего его побил футболист "Миная".

Затем россиянин привел одноклубников разбираться к представителям "Миная". Этот разговор также привел к драке, в результате которой пострадали футболисты российской команды.

Отмечается, что в ближайшее время российский клуб будет выселен из турецкого отеля. Имена участников конфликта пока не раскрываются.

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