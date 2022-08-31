Украинские футболисты вышли в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры-2023

Мужская сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась в 1/4 отбора Всемирных пляжных игр 2023 года.

В группе С европейского отбора на Всемирные пляжные игры-2023 сборная Украины по пляжному футболу заняла второе место.

Накануне подопечные Николая Костенко победили Азербайджан со счетом 5:4, чем обеспечили место в четвертьфинале отбора. А в среду, 31 августа, "сине-желтые" сошлись в поединке за лидерство в группе с командой Швейцарии.

К сожалению, украинцы уступили со счетом 3:7. Таким образом, наша команда пробила в 1/4 финала отбора Всемирных пляжных игр со второго места группы С.

Соперник "сине-желтых" на этом этапе определится позже. Поединки 1/4 финала запланированы на пятницу, 2 сентября.

Путевки на Всемирные пляжные игры получат пять лучших команд квалификации. Финальный турнир состоится с 5-го по 12 августа 2023 года на Бали (Индонезия).

Ранее ТСН Проспорт писал, что игрок сборной Украины по пляжному футболу забила безумный мяч в поединке Евролиги.

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