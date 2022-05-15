Украинские футзалистки узнали всех соперниц в группе отбора на Евро-2023

Украинские футзалистки узнали всех соперниц в группе отбора на Евро-2023

Определился третий соперник женской сборной Украины по футзалу в основном раунде квалификации чемпионата Европы-2023.

"Сине-желтые" встретятся с победителем группы А предварительного раунда – сборной Норвегии. Ранее в группу Украины попали Хорватия и Польша.

Матчи основного раунда квалификации пройдут 18 – 23 октября 2022 года. Предварительно Украина должна быть хозяином минитурнира среди сборных.

Всего четыре квартета, победители которых выйдут в финальный турнир, который состоится в марте 2023 года на площадке одной из этих сборных своей группы.

Группа 1 : Испания, Финляндия, Швеция, Бельгия.

Группа 2 : Украина, Польша, Хорватия, Нидерланды.

Группа 3 : Португалия, Италия, Беларусь, Словения.

Группа 4 : Венгрия, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина.

Напомним, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 победила в контрольном матче "Боруссию" Менхенгладбах.

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