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Проспорт
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Украинские футзалистки завоевали "золото" юношеской Олимпиады-2026

В финале украинки в экстра-таймах победили команду Венесуэлы.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Девичья сборная Украины по футзалу

Девичья сборная Украины по футзалу / © УЕФА

Девичья сборная Украины по футзалу завоевала золотые медали юношеских Олимпийских игр-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).

В финале украинки в экстра-таймах победили команду Венесуэлы со счетом 4:3.

Отметим, что на юношеской Олимпиаде-2026 украинские футзалистки выиграли свою группу, одержав победы над Венесуэлой (5:4, дополнительное время), Фиджи (5:1) и Сенегалом (7:2). В полуфинале "сине-желтые" обыграли Италию (3:1), после чего в финале во второй раз одолели Венесуэлу.

Это первые медали Украины в футзале на юношеских Олимпиадах. До этого "сине-желтым" не удавалось пройти квалификацию на соревнования с момента дебюта футзала на Играх в 2018 году.

Для Украины это восьмая награда и третье "золото" на юношеской Олимпиаде-2026 после триумфов дзюдоиста Хазара Гейдарова и метательницы молота Милании Кохан.

Также в активе нашей команды "серебро" в фехтовании — Алина Дмитрук, "серебро" и "бронза" в спортивной ходьбе — Виталий Тарасюк и Дарья Козка, "бронза" в пляжной борьбе — Никита Кузьменко, и "бронза" в боксе — Евангелина Петрук.

Сборную Украины на IV летних юношеских Олимпийских играх в Африке представляют 38 спортсменов — 11 юношей и 27 девушек, которые соревнуются в 14 дисциплинах, в том числе в футзале, дзюдо, легкой атлетике, фехтовании, плавании, пляжной борьбе и других.

Ранее сообщалось, что титулованный украинский призер Олимпиады объявил о завершении карьеры.

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