Украинские футзалисты проиграли действующим чемпионам Европы, но пробились в плей-офф ЧЕ-2022

"Сине-желтым" помогла победа сербов над Нидерландами в параллельном матче.

Сборная Украины по футзалу проиграла Португалии в третьем туре чемпионата Европы – 0:1 .

Единственный гол действующих чемпионов Европы на 37-й минуте забил форвард Зики Тэ.

Подопечные Александра Косенко так и не смогли ответить сопернику.

Несмотря на поражение от португальцев, Украина все же вышла в четвертьфинал континентального первенства, где сыграет с Казахстаном в понедельник, 31 января.