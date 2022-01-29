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Украинские футзалисты проиграли действующим чемпионам Европы, но пробились в плей-офф ЧЕ-2022

Украинские футзалисты проиграли действующим чемпионам Европы, но пробились в плей-офф ЧЕ-2022

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Украинские футзалисты проиграли действующим чемпионам Европы, но пробились в плей-офф ЧЕ-2022

УАФ

"Сине-желтым" помогла победа сербов над Нидерландами в параллельном матче.

Сборная Украины по футзалу проиграла Португалии в третьем туре чемпионата Европы – 0:1.

Единственный гол действующих чемпионов Европы на 37-й минуте забил форвард Зики Тэ.

Подопечные Александра Косенко так и не смогли ответить сопернику.

Несмотря на поражение от португальцев, Украина все же вышла в четвертьфинал континентального первенства, где сыграет с Казахстаном в понедельник, 31 января.

  • Пробиться в следующий раунд за счет лучшей разницы мячей украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном матче.
  • Португальцы выиграли группу с максимально возможными тремя победами и сыграют против Финляндии в четвертьфинале.
  • Завтра в групповом раунде Евро-2022 пройдет еще четыре матча. в которых определятся еще два участника плей-офф групп "C" и "D".
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