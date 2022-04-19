Украинские футзалисты стали чемпионами Молдовы и выступят на Лиге чемпионов

Украинские футзалисты стали чемпионами Молдовы и выступят на Лиге чемпионов

Кишиневский "Нистру", за который играют украинцы Олег Гасюк и Андрей Ременец, завоевал чемпионство Молдовы по футзалу.

Команда оформила чемпионство благодаря победе над "Стяуа-Денталом" (6:1) в 18-м туре чемпионата Молдовы среди команд Национальной дивизии.

"Нистру" опередил своего ближайшего преследователя, "Клик-Медиа", на три очка.

Чемпион Молдовы выступит в Лиге чемпионов сезона 2022/2023.

Напомним, что украинский каратист Станислав Горуна, защищавший Украину в рядах ВСУ, отправился на турнир в Португалию.

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