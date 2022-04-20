Украинские гандболистки уступили Хорватии в матче квалификации ЧЕ

В среду, 20 апреля, женская сборная Украины по гандболу провела матч третьего тура квалификации чемпионата Европы-2022.

"Сине-желтые" уступили бронзовым призерам ЧЕ-2020 сборной Хорватии – 19:26 .

Из-за войны в Украине домашний матч национальной сборной состоялся в австрийском Граце.

После минимальной разницы первой половины матча гандболистки из Хорватии нарастили преимущество во втором тайме и довели разрыв до итоговых семи мячей.

Украинки опустились на третье место в турнирной таблице.

В субботу, 23 апреля, команда Виталия Андронова сыграет против действующих вице-чемпионок континента из Франции.

Украинки также должны были сыграть против Чехии 2 и 5 марта, но встречи пока перенесли на неопределенные даты.

Финальный турнир чемпионата Европы в ноябре примут Словения, Северная Македония и Черногория. Действующие чемпионки континента – сборная Норвегии.

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