Украинские гандболистки уступили чемпионкам Олимпиады-2020 в матче квалификации ЧЕ

Женская сборная Украины по гандболу неудачно провела матч квалификации Евро-2022 против соперниц из Франции.

Украинки во французском Гавре проиграли гандбольной сборной хозяйок площадки.

Практически сразу француженки уверенно повели в счете и не оставили никаких шансов "сине-желтым". Франция выиграла первый тайм с преимуществом в три мяча — 9:6. После перерыва чемпионки Олимпиады-2020 довели счет до разгромного – 27:18.

Французские гандболистки уже обеспечили себе путевку на Евро-2022, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.

После четырех сыгранных матчей Украина с двумя очками в активе занимает последнее место в группе 4. На Евро-2022 выходят две лучшие команды по квартету.

Украинки также должны были сыграть против Чехии 2 и 5 марта, но встречи пока перенесли на неопределенные даты.

Финальный турнир чемпионата Европы в ноябре примут Словения, Северная Македония и Черногория. Действующие чемпионки континента – сборная Норвегии.

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