Украинские гимнасты завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку

Украинские гимнасты завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку

"Золото" и "бронзу" завоевал 18-летний Ковтун.

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала четыре медали на этапе Кубка мира, который проходил в Баку.

18-летний лидер мужской сборной Украины Илья Ковтун стал первым в упражнениях на параллельных брусьях и выиграл зачет Кубка мира по этой дисциплине. Это позволило Ковтуну уверенно выиграть зачет Кубка мира по этой дисциплине по итогам всех этапов. К "золоту" Ковтун добавил бронзовую награду на перекладине.

Золото этапа в Баку в опорном прыжке выиграл Назар Чепурный. Даниэла Батрона выиграла бронзу в упражнениях на бревне.

Всего за четыре этапа Кубка мира сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 18 медалей, из них семь – золотых.

Напомним, что украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы на соревнованиях, проходивших в британском Лидсе.

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