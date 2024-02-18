Украинские гимнасты завоевали три медали на первом в сезоне этапе Кубка мира

В активе "сине-желтых" одно "золото" и два "серебра".

Сборная Украины по спортивной гимнастике выборола три награды на первом этапе нового сезона Кубка мира, который состоялся в египетском Каире.

Сразу две медали наши спортсмены завоевали на параллельных брусьях. Победил в этой диссиплине Илья Ковтун (15,600 балла), а Олег Верняев (15,230 балла) стал серебряным призером. "Бронзу" получил колумбиец Жоссимар Кальво Морено (15,100 балла).

В свою очередь, Назар Чепурный (14,900 балла) завоевал "серебро" в опорном прыжке.

Сначала 21-летнего черкащанина объявили победителем соревнований, но после протеста сборной Армении "золото" с преимуществом в 0,03 балла досталось Артуру Давтяну. Бронзовым призером стал Шек Вай Хун из Гонконга (14,799 балла).

Ранее сообщалось, что 21-летний украинец Владислав Бухов стал чемпионом мира по плаванию. Это восьмая в истории Украины золотая медаль на планетарных первенствах по плаванию и первая с 2007 года.

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