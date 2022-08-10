Украинские гольфистки впервые в истории завоевали "серебро" на престижном турнире в Венгрии

Сборная Украины удачно выступила на одном из самых масштабных турниров по гольфу European Team Shield Championships, состоявшемся с 27 по 30 июля в Венгрии.

Женская сборная Украины по гольфу заняла второе место на международном чемпионате в Венгрии.

Это "серебро" стало самой высокой наградой украинского гольфа в истории.

В финале украинки уступили сборной Турции только в плей-офф одним ударом.

Женская сборная принимала участие в соревнованиях в составе Эльвира Растворцева, Мария Федорович, София Пилипенко и Елизавета Растворцева с тренером Русланом Гаркавенко.

Также на чемпионате была представлена мужская команда от Украины в составе Ивана Маловичко, Андрея Головко, Льва Гринберга и Артема Соколова. Мужская команда выиграла матч с Лихтенштейном и заняла 7-е место в чемпионате.

Напомним, что женская сборная Украины стала триумфатором шахматной Олимпиады-2022 в индийском Ченнае.

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