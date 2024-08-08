Украинские гребцы остановились в шаге от медали на Олимпийских играх-2024

Украинская мужская байдарка-четверка финишировала четвертой в финале гребли на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин преодолели дистанцию за 1:21.01 минуты, на секунду медленнее, чем выигравшая "бронзу" Испания (1:20.05).

"Золото" завоевала команда Германии (1:19:80), "серебро" взяла Австралия (1:19:84).

Украина впервые в истории выступила в финале Олимпийских игр в гребле мужских байдарок-четверок. В 1996 году украинские гребцы, соревнуясь в этом размере лодки на дистанции 1000 метров, завершили выступления в полуфинале.

Добавим, что ранее Украина упустила шанс завоевать медаль Олимпиады-2024 в академической гребле парных четверок, где Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова и Екатерина Дудченко в финале заняли пятое место.

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Украинские спортсмены уже выиграли на ОИ-2024 восемь наград: три золотые, две серебряные и три бронзовые.

По состоянию на сейчас Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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