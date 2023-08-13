Украинские гребцы поразили всех в Таиланде стойкостью — они финишировали на затопленной лодке (видео)

И пусть не заняли призовое место, но стали настоящими героями дня.

Украинцы на соревнованиях в Таиланде поразили всех изрядной стойкостью. Гребля проходила на дистанции двух километров, но в 200 метрах от финиша лодка наших спортсменов из Ковеля затопила волной от соперников. Впрочем, отказавшись от помощи, они удержались на воде и самостоятельно добрались до финиша.

Спортивный Комитет Украины сообщил об этом в Facebook.

Украинские спортсмены заняли шестое место. Зрители и жюри аплодировали им, стоя.

"Бораться до конца! Очень необычно украинцы преодолевали последние с 2000 метров в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках Дракон. Но они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6-м результатом из 9 команд. Браво за характер", — прокомментировали соревнования в Спортивном комитете Украины.

Напомним, 12-14 августа продолжаются матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2023/24. Узнайте, где именно смотреть "Шахтер"-"Александрия" и другие матчи 3-го тура УПЛ.

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