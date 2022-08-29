Украинские гребцы разделили пьедестал в финале Суперкубка в США

В американском Оклахома-Сити состоялся Суперкубок ICF, на котором украинские гребцы завоевали награды в смешанной парной эстафете.

Украинские гребцы Людмила Лузан и Павел Алтухов выиграли медали в финале соревнований в смешанной парной эстафете на Суперкубке ICF.

Лузан в паре с молдавским гребле Олегом Тарновски преодолела дистанцию за 7:33.76 минуты, чего хватило для "серебра". Победителям – тандему Майярд и Сергею Тарновски – они проиграли более 15 секунд.

Алтухов с испанкой Марией Корберой заперли топ-тройку с отставанием от лидера в 17.18 секунды. А украинская пара Анастасии Четвериковой и Андрея Рыбачко, заявленная на финал, в конце концов так и не стартовала.

Также на финал была заявлена украинская пара Анастасии Четвериковой и Андрея Рыбачко, но она так и не стартовала.

Напомним, что Лузан получила три медали на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 – выиграла "серебро" в одиночном каноэ на дистанции 500 метров, "серебро" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и "золото" в паре с Анастасией Четвер на 500-метровке.

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