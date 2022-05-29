Украинские гребцы завоевали два "золота" на Кубке мира в Польше

Украинские гребцы завоевали два "золота" на Кубке мира в Польше

Украинские гребцы удачно начали выступления на этапе Кубка мира в Познани.

В первый день соревнований украинцам удалось завоевать шесть медалей: два "золота", три "серебра" и бронзовую медаль.

Украинцы Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семикин заняли первое место в рамках соревнований мужской байдарки-четверки.

Еще одно "золото" на счету Анастасии Четвериковой в соревнованиях каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 500 метров.

Греблицы Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская завоевали "серебро" в байдарке-двойке на 200 метров.

Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок завоевали "серебро" в заезде каноэ-двоек на 500 метров. Также вместе с Юрием Вандюком и Даниилом Харечко они отличились еще одной серебряной медалью в каноэ-четверке на 500 метров. Бронзовую медаль в этой же цисциплине завоевали Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк и Павел Алтухов.

Напомним, что украинка Яна Гладийчук завоевала "золото" в секторе прыжков с шестом на соревнованиях в немецком Реклингаузене.

Читайте также:

Украина завоевала историческое "золото" чемпионата Европы по джиу-джитсу

Первое "золото" в карьере: украинский шпажист торжествовал на этапе Кубка мира в Тбилиси

Украинка Терлюга одолела олимпийскую чемпионку и завоевала "золото" чемпионата Европы по карате