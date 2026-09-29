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Украинские и грузинские болельщики мощно поддержали друг друга на матче Лиги наций
Фанаты сборных Грузии и Украины ярко продемонстрировали взаимную поддержку во время матча Лиги наций в Тбилиси.
Украинские и грузинские болельщики мощно поддержали друг друга на матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27, который состоялся 28 сентября в Тбилиси.
Грузинские болельщики вместе скандировали с трибун "Украина! Украина!" и спели знаменитый хит "Путин — х**ло". В ответ украинские фанаты выкрикивали "Сухуми — Сакартвело!".
Сухуми — столица оккупированной россиянами Абхазской Автономной Республики. Сакартвело называют Грузию сами грузины.
Украинские болельщики также вывесили баннер "Save Oleshky", напомнив о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках в Херсонской области.
Снизу баннера также написаны слова: "People are without food, water and any way of leaving" (с английского — "Люди остались без еды, воды и любой возможности уехать").
Кроме того, украинский сектор вывесил еще один баннер, посвященный эвакуационной операции ВСУ в Грузии в 1993 году. Тогда украинские военные спасли 7634 грузинских беженца в Абхазии. Во время войны люди оказались в горах и не могли выбраться, а украинские экипажи вертолетчиков совершили 291 вылет.
Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Грузией — 0:0. В другом матче 2-го тура этого квартета Северная Ирландия и Венгрия также разошлись ничьей (0:0).
После двух туров Северная Ирландия и Украина возглавляют эту группу, набрав по 4 очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.
В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Венгрия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 2 октября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией в Лиге наций.