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Украинские игроки НБА Лень и Михайлюк создали благотворительный фонд для помощи соотечественникам

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Украинские игроки НБА Лень и Михайлюк создали благотворительный фонд для помощи соотечественникам

фото — instagram.com/lendhandfoundation

Баскетболисты будут собирать средства для украинцев во время войны с российскими захватчиками.

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк, выступающие в элитной американской лиге НБА, решили помогать своим соотечественникам в войне с российскими оккупантами.

Совместно с благотворительной организацией Len-D A Hand они учредили благотворительный фонд "Надежда для Украины".

"Лен и Михайлюк будут лично руководить сбором средств и будут работать над оказанием помощи беженцам и семьям перемещенных лиц, а также финансовой и материально-технической поддержкой медицинских и гуманитарных организаций, работающих на местах в Украине. Мы будем документировать работу фонда "Надежда для Украины" в социальных каналах Len-D A Hand", - сообщила организация.

Отметим, что ранее Лень и Михайлюк призвали мировое сообщество помочь украинским беженцам. Баскетболисты записали видеообращение с хештегом #StandUpForUkraine и предложили другим присоединиться к акции.

"Беженцы в Украине и во всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Я использую свой голос, чтобы требовать действий, и вы также можете это сделать. Присоединяйтесь ко мне и создайте собственное видеообращение, чтобы мир поддержал беженцев во всем мире", - сказал Михайлюк.

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