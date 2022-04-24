Украинские каратистки Терлюга и Серегина выиграли "золото" на этапе Премьер-лиги

Украинские каратистки Терлюга и Серегина выиграли "золото" на этапе Премьер-лиги

В воскресенье, 24 апреля, сборная Украины по карате выиграла пять медалей на этапе Премьер-лиги в португальском Матозиньюше.

Чемпионками соревнований в кумите стали Анжелика Терлюга в весовой катергории до 55 кг и Анита Серегина (до 61 кг).

Бронзовые награды завоевали Диана Шостак (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг).

В феврале Терлюга и Серегина выиграли серебряные медали на этапе Премьер-лиги в ОАЭ, а Шостак и Станислав Горуна стали бронзовыми призерами.

Напомним, что на прошлой неделе Терлюга выиграла командный чемпионат Франции.

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