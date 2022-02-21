Украинские каратисты завоевали четыре медали на престижном турнире в Эмиратах

Украинские каратисты завоевали четыре медали на престижном турнире в Эмиратах

Спортсмены прославили нашу страну на международной арене.

Сборная Украины по каратэ успешно выступила на турнире K1 Premier League Fujairah 2022, который состоялся в ОАЭ.

"Сине-желтая" команда завоевала четыре награды в кумите - две серебряные и две бронзовые.

Серебряными призерками стали Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) и Анита Серегина (до 61 кг). Бронзовые медали нашей стране принесли Диана Шостак (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг).

В шаге от медалей остались Галина Мельник (до 68 кг) и Екатерина Кривая (до 50 кг) - они заняли пятые места. Элина Селеменева (до 68 кг) стала седьмой.

Следующий этап Премьер-лиги по карате состоится 22-24 апреля в португальском городе Опорто.

Напомним Терлюга и Горуна - призеры Олимпиады-2020. На Играх в Токио Анжелика добыла "серебро", а Станислав завоевал "бронзу".

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