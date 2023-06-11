Украинские каратисты завоевали два "золота" на этапе Премьер-лиги в Японии

Всего в активе "сине-желтых" четыре медали.

Сборная Украины по карате успешно выступила на этапе Премьер-лиги в японской Фукуоке. Наша команда завершила турнир с четырьмя наградами, из которых две – золотые.

Победителями соревнований стали Анжелика Терлюга и Ризван Талибов.

Терлюга стала лучшей в весовой категории до 55 килограммов. В финале украинка победила Шиори Накамуру из Японии (10:2).

Для 31-летней уроженки Одессы это вторая золотая медаль на этапах Премьер-лиги в 2023 году и 15-я победа на турнирах этого уровня в карьере. В мае она завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги в Марокко.

Талибов выборол "золото" в весе больше 84 кг. В финальной схватке украинец одолел чемпиона Всемирных игр-2022 и бронзового призера последнего чемпионата Европы Бабакару Секу из Испании (8:0).

Для 25-летнего каратиста из Черновцов это вторая победа на турнирах Премьер-лиги в карьере.

Еще две медали на этапе Премьер-лиги в Фукуоке нашей сборной принесли Анита Серегина ("бронза" в категории до 61 кг) и Валерий Чеботарь ("бронза" в весе до 84 кг).

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