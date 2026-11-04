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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Украинские клубы узнали соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу

Украину в плей-офф турнира будут представлять "ХИТ" и "Атлетик Футзал".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"ХИТ"

"ХИТ" / fchit.kyiv.ua

В среду, 4 ноября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу. В том числе своих соперников на этой стадии узнали украинские клубы — киевский "ХИТ" и днепровский "Атлетик Футзал".

Действующий чемпион Украины "ХИТ" вышел в 1/8 финала по итогам основного раунда пути "А", где занял второе место в своей группе, лишь по дополнительным показателям уступив португальской "Бенфике" и опередив испанский "Эль-Посо" и нидерландский "Тайгерс Рурмонд".

Вице-чемпион Украины "Атлетик Футзал" в своем дебютном сезоне в ЛЧ завоевал путевку в плей-офф как победитель группы пути "В", опередив сербскую "Лозницу", австрийский "Грац" и чешский "Хрудим".

На стадии 1/8 финала посоревнуются 16 команд. Во время жеребьевки сеяными были восемь клубов, которые заняли первые и вторые места в группах пути "А". К несеяным попали четыре команды, которые финишировали третьими в группах пути "А" и четыре победителя групп пути "В".

По результатам жеребьевки, соперником "ХИТа" в 1/8 финала станет итальянский "L84 Торино", тогда как "Атлетик Футзал" сыграет против казахстанского клуба "Семей".

Если оба украинских клуба победят в 1/8 финала, то в четвертьфинале они встретятся между собой.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу

"L84 Торино" (Италия) — "ХИТ" (Украина)

"Атлетик Футзал" (Украина) — "Семей" (Казахстан)

"Эль-Посо" (Испания) — "Андерлехт" (Бельгия)

"Пяст" (Польша) — "Кайрат" (Казахстан)

"Минерва" (Швейцария) — "Сталица" (Беларусь)

"Олмисум" (Хорватия) — "Барселона" (Испания)

"Бейтар" (Латвия) — "Спортинг" (Португалия)

"Жальгирис" (Литва) — "Бенфика" (Португалия)

Сетка плей-офф Лиги чемпионов по футзалу / УЕФА

Сетка плей-офф Лиги чемпионов по футзалу / УЕФА

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу состоятся 23 ноября и 4 декабря. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал, поединки которого запланированы на 8 и 19 февраля 2027 года.

Отметим, что впервые в истории в плей-офф футзальной Лиги чемпионов сыграют сразу два представителя Украины.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов по футзалу является португальский "Спортинг", который в майском финале сезона-2025/26 обыграл испанскую "Пальму" со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу с разгромной победы стартовала в отборе на ЧМ-2028.

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