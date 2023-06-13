Украинские клубы в еврокубках-2023/24: кто и где будет играть, даты жеребьевки и стартовых матчей

В новом евросезоне наша страна будет представлена пятью командами.

По итогам украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 определились клубы, которые представят нашу страну в следующем розыгрыше еврокубков.

Наша ассоциация занимает 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА, что позволяет делегировать в европейские клубные турниры пять команд.

Как и в прошлой кампании, в евросезоне-2023/24 от Украины будут играть донецкий "Шахтер", "Днепр-1", луганская "Заря", киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

ТСН Проспорт рассказывает, кто из украинских клубов будет соревноваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а также когда состоится жеребьевка и первые матчи наших команд в следующей еврокубковой кампании.

"Шахтер"

"Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки основного раунда самого престижного евротурнира "горняки" будут в третьей корзине.

Стоит отметить, что наша страна могла и не получить прямую путевку в групповой этап главного еврокубка. Согласно регламенту, эту привилегию имеют первые 10 ассоциаций в рейтинге УЕФА, а также победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Украина же сейчас находится на 12-й позиции.

Однако финалисты последней ЛЧ – "Манчестер Сити" и "Интер" – квалифицировались в следующий розыгрыш турнира через национальные чемпионаты. А Россия, которая идет на 11-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, продолжает быть отстранена от соревнований из-за войны против Украины. Следовательно, именно чемпиону нашей ассоциации досталась последняя прямая путевка в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24.

Своих соперников в основной сетке турнира "Шахтер" узнает во время жеребьевки 31 августа, а матчи стартового тура группового этапа ЛЧ запланированы на 19/20 сентября.

"Днепр-1"

"Днепр-1" стал серебряным призером УПЛ-2022/23 и впервые в клубной истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Для того, чтобы пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, днепрянам необходимо будет преодолеть сразу три квалификационных этапа.

Днепровский клуб вступит в борьбу со 2-го отборочного раунда ЛЧ. Жеребьевка этого этапа запланирована на 21 июня, а матчи состоятся 25/26 июля и 1/2 августа.

Уже известны потенциальные соперники команды Александра Кучера на старте отбора. Днепряне встретятся с греческим "Панатинаикосом" или со швейцарским "Серветтом".

В случае успеха на этом этапе в 3-м квалификационном раунде ЛЧ соперником "Днепра-1" станет кто-нибудь из квартета "Марсель" (Франция), "Брага" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия).

Если "Днепр-1" вылетит в квалификации Лиги чемпионов, то продолжит выступления в отборе Лиги Европы. В случае неудачи в ЛЕ команда попадет в следующий раунд Лиги конференций. Таким образом, потенциально для днепрян есть вариант вообще остаться осенью без еврокубков.

"Заря"

"Заря" выиграла "бронзу" чемпионата Украины и тем самым получила право выступить в квалификации второго по рангу еврокубка – Лиги Европы.

Луганский клуб стартует сразу в плей-офф квалификации ЛЕ, то есть для выхода в групповой этап нужно будет одолеть только одного соперника.

Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 7 августа, а матчи – 24-го и 31 августа.

Если "Заря" проиграет в плей-офф отбора ЛЕ, то сразу попадет в групповой этап Лиги конференций. Таким образом, в отличие от "Днепра-1", луганская команда уже гарантировала себе участие в групповой стадии еврокубков на следующий сезон.

"Динамо"

"Динамо" завершило сезон УПЛ на четвертом месте и только во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины. В новой кампании киевский клуб дебютирует в третьем по престижности еврокубке – Лиге конференций.

Однако на пути к групповому этапу этого турнира "бело-синим" предстоит еще пройти двух соперников.

Команда Мирчи Луческу стартует с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 24 июля, а матчи – 10-го и 17 августа.

"Ворскла"

"Ворскла" в последнем туре УПЛ завоевала путевку в еврокубки, в меньшинстве удержав победу над "Шахтером". Благодаря этому команда Виктора Скрипника пробилась в квалификацию Лиги конференций.

Полтавчане начнут свой путь в турнире со 2-го отборочного раунда и должны будут победить трех оппонентов на пути к групповому этапу.

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций запланирована на 21 июня, а матчи будут сыграны 27 июля и 3 августа.

КАЛЕНДАРЬ СТАРТА УКРАИНСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ-2023/24 ТУРНИР МЕСТО В УПЛ КОМАНДА СТАДИЯ ЖЕРЕБЬЕВКА КОГДА МАТЧИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1 Шахтер групповой этап 31 августа 19/20 сентября 2 Днепр-1 2-й квалифой-раунд 21 июня 25/26 июля и 1/2 августа ЛИГА ЕВРОПЫ 3 Заря плей-офф раунд 7 августа 24 и 31 августа ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 4 Динамо 3-й квалифой-раунд 24 июля 10 и 17 августа 5 Ворскла 2-й квалифой-раунд 21 июня 27 июля и 3 августа

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