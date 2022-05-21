Украинские легкоатлетки разделили пьедестал почета на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме

Украинские легкоатлетки разделили пьедестал почета на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме

Бегуньи Виктория Ткачук и Анна Рыжикова принесли Украине медали второго этапа сезона Бриллиантовой лиги, который начался в английском Бирмингеме.

Наши соотечественницы разделили пьедестал почета в беге на 400 метров с барьерами. Украинские легкоатлетки завоевали "серебро" и "бронзу".

Ткачук стала второй, преодолев дистанцию за 55.25 секунды, а Рыжикова финишировала третьей с результатом 55.37 секунды.

Золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами выиграла американка Далайла Мухаммад, опередившая обеих украинок. Результат победительницы - 54.54 секунды.

Добавим, что для Рыжиковой этап Бриллиантовой лиги в Бирмингеме стал вторым турниром в 2022 году. Бронзовая призерка Олимпиады-2012 открыла новый сезон "серебром" Континентального тура World Athletics в итальянской Савоне.

А вот для Ткачук соревнования в Англии стали первыми в этом году.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина завоевала 18 медалей на чемпионате Европы по армреслингу.

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