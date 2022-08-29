Украинские легкоатлеты с личным рекордом завоевали серебряные медали на турнире в Германии

Украинская легкоатлетка Инна Сидоренко стала серебряным призером Континентального тура World Athletics в Леверкузене.

Сидоренко с четвертой попытки в прыжках в длину показала результат 6,45 метра и получила серебро, уступив представительнице Великобритании Джагиши Томас (6,60 м).

Ветер во время этой попытки превышал норму, потому как личный рекорд украинцы засчитали предыдущую попытку – 6,38 м. Отметим, что только в июле украинка установила новый личный рекорд – 6.33 метра – на соревнованиях в немецком Фрайштетте.

Еще один украинец Олег Дорощук на соревнованиях по прыжкам в высоту в городе Бюль стал вторым. Он покорил планку 2,24 метра. По числу попыток он опередил венгра Петера Бакоши, но проиграл три сантиметра мексиканцу Эдгару Ривери.

Таким образом, Дорощук повторил четвертый личный топ-результат в карьере. В прошлом году украинец установил личный рекорд – 2.28 метра – на домашних соревнованиях в Луцке.

Напомним, что в швейцарской Лозанне завершился этап Бриллиантовой лиги, на котором украинские легкоатлеты дважды поднялись на пьедестал.

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