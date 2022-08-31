Украинские легкоатлеты завоевали четыре медали на престижных соревнованиях в Италии

В итальянском Роверето состоялся турнир Континентального тура, где украинские спортсмены завоевали сразу четыре награды.

В активе "сине-желтых" три серебряных и одна бронзовая награда. На пьедестал почета поднялись Виктория Ткачук, Олег Дорощук, Роман Кокошко и Марина Килипко.

Ткачук выиграла "серебро" в беге на 400 метров с барьерами. С результатом 54,77 секунды она на финише уступила только представительнице Ямайки Рашел Клейтон.

Дорощук стал серебряным призером в прыжках в высоту. Украинец покорил планку 2,27 метра, что стало его новым личным рекордом.

Кокошко завоевал серебряную награду в толкании ядра. Результат Романа составил 20,63 метра. "Золото" взял итальянец Ник Понцо - 21,22 метра.

Килипко завоевала "бронзу" в прыжках с шестом. С результатом 4,33 метра украинская прыгунья уступила только итальянке Роберти Бруни и немке Анжули Кнеше.

Напомним, украинские легкоатлеты с личным рекордом завоевали серебряные медали на турнире в Германии.

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