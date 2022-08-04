Украинские легкоатлеты завоевали четыре медали на соревнованиях в Италии

В итальянском Нембро состоялся турнир Meeting Internazionale Città di Nembro, на котором удачно выступили четыре украинских легкоатлета.

Украинские легкоатлеты завоевали сразу четыре медали на международном турнире в итальянском Нембро. В копилке наших спортсменов: золотая, две серебряные и бронзовая медали.

Единственное "золото" Украине принесла Екатерина Карпюк (ранее – Климюк). В беге на 400 метров страна показала результат 53,03 секунды, "серебро" и "бронзу" добыли в борьбе итальянки Бенедикта Чигбола и Ребекка Борга.

Остальные медали украинцы завоевали в прыжках в длину. В соревнованиях среди женщин на пьедестал поднялись сразу две представительницы Украины.

Серебряная награда на счету Ольги Корсун. Она показала результат 6.37 м. В этой же дисциплине бронзовым призером стала Мария Горелова. Легкоатлетка прыгнула на 6.19 метра.

В мужских прыжках в длину серебряную награду завоевал Сергей Никифоров, с результатом 7.96м.

Напомним, что Карпюк стала призером международного турнира в итальянском Линьяно-Саббьядоро.

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