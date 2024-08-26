Украинские легкоатлеты завоевали две медали на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

Украинские легкоатлеты завоевали две медали на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Михаил Кохан стал серебряным призером в метании молота, а Олег Дорощук выборол "бронзу" в прыжках в высоту.

23-летний Кохан метнул молот на 79,85 метра. Его обошел лишь действующий чемпион мира Итан Кацберг из Канады (80,03 метра), который завоевал "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже. Третьим стал поляк Войцех Новицки (76,05 метра).

На Олимпиаде во французской столице Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра. Украинца опередили Кацберг (84,12 метра) и венгр Бенце Галаш (79,97 метра).

Бриллиантовая лига, Силезия. Метание молота, мужчины

1. Итан Кацберг (Канада) – 80,03 м

2. Михаил Кохан (Украина) – 79,85 м

3. Войцех Новицкий (Польша) – 76,05 м

4. Бенце Галаш (Венгрия) – 76,05 м

5. Павел Файдек (Польша) – 74,53 м

В секторе прыжков в высоту Дорощук поднялся на подиум с третьим результатом – украинцу со второй попытки покорилась высота 2,29 метра. Победителем стал итальянец Джанмарко Тамбери (2,31 метра), а серебряным призером – Ромейн Бекфорд из Ямайки, который прыгнул 2,29 метра с первой попытки.

Отметим, что 23-летний Дорощук впервые в карьере соревновался на уровне Бриллиантовой лиги. На Олимпиаде-2024 он с личным рекордом стал шестым в финале, покорив планку на высоте 2,31 метра.

Бриллиантовая лига, Силезия. Прыжки в высоту, мужчины

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.31 м

2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.29 м

3. Олег Дорощук (Украина) – 2.29 м

Добавим, что Дорощук также выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, который состоится в пятницу, 30 августа.

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