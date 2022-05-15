Украинские паралимпийцы в шестой раз выиграли чемпионат мира по футболу

Паралимпийская сборная Украины стала победителем чемпионата мира по футболу, состоявшемся в испанском Салоу.
В решающем поединке "сине-желтые" минимально победили Иран – 1:0.
Единственный гол матча забил Иван Доненко.
В рамках группового раунда украинцы заняли первое место в квартете D, победив Испанию (5:0), Северную Ирландию (7:0) и Аргентину (5:1). В 1/4 финала сине-желтые разгромили Ирландию (5:1), в 1/2 финала – США (5:1).
Для паралимпийской сборной Украины по футболу эта победа стала шестой в истории. Ранее украинцы триумфовали на мировом первенстве в 2001, 2003, 2009, 2013 и 2017 годах.
Напомним, что паралимпийская сборная Украины по настольному теннису успешно выступила на турнире ITTF Slovenia Para Open 2022 в словенском городе Лашко.
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