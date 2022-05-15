Украинские паралимпийцы завоевали 8 золотых медалей на престижном турнире по настольному теннису в Словении

Украинские паралимпийцы завоевали 8 золотых медалей на престижном турнире по настольному теннису в Словении

Паралимпийская сборная Украины по настольному теннису успешно выступила на турнире ITTF Slovenia Para Open 2022 в словенском городе Лашко.

Украинским спортсменам удалось завоевать 8 золотых медалей.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса.

Золото в индивидуальном разряде завоевали Виктор Дидух, Марина Литовченко, Наталья Космина, Иван Май.

В парном разряде золотые награды получили Иван Май и Лев Кац, Марина Литовченко в паре с венгеркой Софией Арли, Виктор Дидух и Марина Литовченко в миксте, Наталья Космина в паре с чешкой Денизой Макуровой.

Напомним, что определился третий соперник женской сборной Украины по футзалу в основном раунде квалификации чемпионата Европы-2023.

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