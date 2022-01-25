Украинские паралимпийцы завоевали "золото" чемпионата мира по лыжным гонкам и сохранили "серебро" медального зачета

Украинские паралимпийцы завоевали "золото" чемпионата мира по лыжным гонкам и сохранили "серебро" медального зачета

Наши спортсмены показали самый лучший результат в смешанной эстафете.

С 13 по 23 января в норвежском Лиллехаммере прошел Паралимпийский чемпионат мира по лыжным гонкам. В последний день соревнований сборная Украины завоевала "золото" в смешанной эстафете.

"Сине-желтые" выступили в составе Тараса Радя, Павла Баля, а также бежавшей два женских этапа Людмилы Ляшенко.

"Серебро" и "бронза" на счету российских и белорусских спортсменов.

Украина завершила свое выступление на втором месте медального зачета чемпионата

Самый лучший результат на чемпионате мира среди украинцев показала Людмила Ляшенко. Она получила семь наград: три – в биатлоне, четыре – в лыжных гонках.

Паралимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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