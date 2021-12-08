Украинские подростки завоевали "золото" в синхронных прыжках на юниорском чемпионате мира

Это третья награда для Алексея и седьмая для сборной Украины.
Украинцы Алексей Середа и Даниил Аванесов завоевали "золото" в синхронных прыжках с вышки на домашнем юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду.
За свое выступление Середа и Аванесов получили 321,30 балла, опередив россиян Максима Малофеева и Сандро Рогаву на 18,12 пункта.
Это уже 7 награда в копилке сборной Украины. Сейчас юниоры завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
- Середа – чемпион Европы 2021 года в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина в миксте. Также он выигрывал "золото" и "серебро" на Чемпионате Европы 2019 (одиночные и синхронные прыжки).
- На Олимпийских играх-2020 в Токио Середа стал шестым, показав лучший результат в истории Украины в личных прыжках с 10-метровой вышки. Также Алексей вместе с Олегом Сербиным занял шестое место в синхронных прыжках с 10 м.
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