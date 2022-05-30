Украинские призеры Олимпиады-2020 выиграли "серебро" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Украинские призеры Олимпиады-2020 выиграли "серебро" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Сборная Украины завоевала первую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали "серебро" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

В турнире смешанных пар принимали участие две украинские команды: бронзовые призеры Олимпиады-2020 в Токио Костевич и Омельчук, а также Павел и Юлия Коростылевы.

В квалификации Костевич и Омельчук стали лучшими (584 очка) и вышли в финал. В то время как Павел и Юлия Коростылевы показали третий результат (579 очков) и пробились в поединок за "бронзу".

Между украинскими парами разместились представители Греции - Анна Коракаки и Дионисиос Коракакис. Именно они и выиграли "золото" соревнований, "перестреляв" в финале Костевич и Омельчука - 16:6.

В свою очередь, Павел и Юлия Коростылевы остались без наград. В матче за "бронзу" украинцы уступили сербам Зоране Арунович и Дамиру Микечу

Напомним, Костевич является четырехкратной медалисткой летних Олимпиад. Украинка выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров), две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров) и "бронзу" в паре с Олегом Омельчуком в Токио-2020 (пистолет, 10 метров).

Благодаря успеху в японской столице Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов в истории Украины на Олимпийских играх.

Читайте также:

Украинка завоевала "серебро" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Самый сильный мужчина Европы из Украины установил новый мировой рекорд (видео)

Шотландия - Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров