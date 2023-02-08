Украинские прыгуньи в высоту оформили победный дубль на международном турнире в Чехии

Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко стали лучшими на соревнованиях Мирового тура.

Украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко заняли первое и второе места на соревнованиях Мирового легкоатлетического тура, которые сотоялись в Чехии.

Геращенко завоевала "золото", единственной среди участниц покорив высоту 1,90 метра.

Чумаченко с результатом 1,87 метра выборола "серебро". Она разделила второе место с действующей вице-чемпионкой Европы Марией Вукович из Черногории.

Еще одна украинка Екатерина Табашник остановилась в шаге от пьедестала. Она заняла четвертую строчку, взяв планку на высоте 1,84 метра.

World Athletics Indoor Tour Silver. Турнир Beskyd bar (Чехия). Прыжки в высоту. Женщины

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 метра

2. Юлия Чумаченко (Украина) – 1,87 метра

2. Мария Вукович (Черногория) – 1,87 метра

4. Екатерина Табашник (Украина) – 1,84 метра

4. Урте Байкстите (Литва) – 1,84 метра

Ранее Геращенко с личным рекордом сезона завоевала "серебро" на турнире Мировой серии в чешском городе Густопече, а также с рекордом соревнований выиграла турнир во французском Нанте.

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