Украинские прыгуньи в высоту оформили победный дубль на международном турнире в Чехии

Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко стали лучшими на соревнованиях Мирового тура.
Украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко заняли первое и второе места на соревнованиях Мирового легкоатлетического тура, которые сотоялись в Чехии.
Геращенко завоевала "золото", единственной среди участниц покорив высоту 1,90 метра.
Чумаченко с результатом 1,87 метра выборола "серебро". Она разделила второе место с действующей вице-чемпионкой Европы Марией Вукович из Черногории.
Еще одна украинка Екатерина Табашник остановилась в шаге от пьедестала. Она заняла четвертую строчку, взяв планку на высоте 1,84 метра.
World Athletics Indoor Tour Silver. Турнир Beskyd bar (Чехия). Прыжки в высоту. Женщины
1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 метра
2. Юлия Чумаченко (Украина) – 1,87 метра
2. Мария Вукович (Черногория) – 1,87 метра
4. Екатерина Табашник (Украина) – 1,84 метра
4. Урте Байкстите (Литва) – 1,84 метра
Ранее Геращенко с личным рекордом сезона завоевала "серебро" на турнире Мировой серии в чешском городе Густопече, а также с рекордом соревнований выиграла турнир во французском Нанте.
Читайте также:
Магучих с рекордом выиграла престижный турнир во Франции, Левченко стала бронзовой призеркой
Украинки Магучих и Геращенко оформили медальный дубль на первом международном турнире сезона
Звездная украинская легкоатлетка завоевала медаль на первом международном старте сезона