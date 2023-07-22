Украинские прыгуньи в высоту завоевали двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих стали призерками престижных соревнований в Монако.

Украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Ярослава Магучих выиграли медали на девятом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Геращенко стала серебряной призеркой соревнований, а Магучих – бронзовой.

Обе украинки покорили высоту 1,96 метра. Геращенко сделала это с первой попытки, а Магучих – со второй.

Победительницей соревнований с результатом 1,99 метра стала австралийка Никола Олислагерс.

Геращенко не смогла взять эту высоту, а Магучих после двух неудачных попыток перенесла планку на 2,01 метра, но также не сумела ее покорить.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла шестое место, взяв высоту 1,93 метра.

Бриллиантовая лига. Монако. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99 метра

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96 м

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96 м

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6. Юлия Левченко (Украина) – 1.93 м

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